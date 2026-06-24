MoonLake Immunotherapeutics Aktie
WKN DE: A3DFA7 / ISIN: KY61559X1045
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25.06.2026 01:49:37
Why MoonLake Immunotherapeutics Stock Wilted on Wednesday
MoonLake Immunotherapeutics (NASDAQ: MLTX) clearly wasn't immune to negative investor sentiment on Wednesday. The clinical-stage biotech's equity slumped by almost 6% during that trading session, mainly due to a secondary share issue announced by the company. Late Tuesday night, MoonLake announced the pricing of the share issue, adding that it had been upsized. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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