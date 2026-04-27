CGI Group Aktie
WKN: 912483 / ISIN: CA39945C1095
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27.04.2026 13:15:00
Why Morgan Stanley sees little possibility of a stock-market retreat
Earnings, capex and AI adoption are developing momentum and reducing opportunities for investors to buy into geopolitically-driven weaknessWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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