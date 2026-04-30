CGI Group Aktie
WKN: 912483 / ISIN: CA39945C1095
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30.04.2026 11:10:00
Why Morgan Stanley shifted its call on Federal Reserve rate cuts after the FOMC meeting
Core inflation is too sticky for the Fed to ease and it’s likely to remain that way until events in the Middle East stabilize, says Morgan Stanley.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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