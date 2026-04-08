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Rising Corporation Aktie

Rising Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41AEP / ISIN: JP3965410008

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09.04.2026 00:16:42

Why Morgan Stanley Stock Was Rising on Wednesday

One stock riding the bull wave of Wednesday's market was storied investment bank Morgan Stanley (NYSE: MS). The company benefited from a surge in investor optimism following the apparent ceasefire in the Iran war, and on top of that it announced its entry into an asset class that has been very popular since its rollout in 2024 Over Hump Day's trading session, Morgan Stanley stock rose by nearly 4%.That asset class is cryptocurrency exchange-traded funds (ETFs). Although these aren't as hot as they were when they began trading in early 2024, they're still seeing inflows from folks looking to buy into digital coins and tokens. As in the broader crypto world, these are led by Bitcoin ETFs. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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