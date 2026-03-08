Mueller Industries Aktie

Mueller Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887240 / ISIN: US6247561029

09.03.2026 00:38:37

Why Mueller Industries Stock Flopped in February

February wasn't a memorable month for many stocks on U.S. exchanges, and we can confidently assume Mueller Industries (NYSE: MLI) is happy it's now in the past. The company's shares lost more than 13% of their value over the period, on the back of a quarterly earnings miss. Even a monster dividend raise couldn't reverse the decline.Mueller, a veteran industrial company that manufactures and sells metal and plastic components for a range of segments including refrigeration and heating, ventilation, and air conditioning (HVAC), published its final earnings release for 2025 at the start of February. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
