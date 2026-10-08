Entertainment Holdings Aktie
ISIN: US29385H1068
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08.10.2026 07:43:27
Why music in Iran is more than just entertainment
Iranian authorities are trying to persuade prominent singers in exile to return home. While the state seeks to harness music as a political tool, music has also become a powerful expression of dissent and resistance.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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