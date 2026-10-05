Nabors Industries Aktie
WKN: 662778 / ISIN: BMG6359F1032
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05.10.2026 21:00:58
Why Nabors Industries Stock Rose as Much as 5.4% Today
Starting the first full week of trading in October on a bullish note, Nabors Industries (NYSE:NBR) stock is climbing after an analyst revisited his price target for the oil-and-gas drilling contractor.
As of 3:00 p.m. ET, shares of the oilfield services stock are up 5%.
Image source: Getty Images.
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