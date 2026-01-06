Nano Nuclear Energy Aktie
WKN DE: A3EWA0 / ISIN: US63010H1086
|
06.01.2026 17:34:28
Why Nano Nuclear Energy Stock Collapsed 26.6% Last Month
Shares of Nano Nuclear Energy (NASDAQ: NNE) slipped a sharp 26.5% in the month of December, according to data from S&P Global Market Intelligence. A nuclear energy research company focused on building microreactors, Nano Nuclear Energy is still not generating any revenue and burning a significant amount of cash, which has investors nervous about the business. It is riding high on the nuclear energy renaissance, but some of the excitement has dissipated from this sector in recent months.Here's why Nano Nuclear Energy stock declined in December, and whether you should consider buying shares today. Management for Nano Nuclear talks a big game. It has plans to build tiny microreactors for nuclear energy, is working on energy-fuel transportation, Uranium enrichment, and is even studying the feasibility of utilizing microreactors in space. It regularly issues press releases regarding the acquisition of licenses and partnerships with colleges and the U.S. Department of Energy. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nano Nuclear Energy Inc. Registered Shsmehr Nachrichten
|
17.12.25
|Ausblick: Nano Nuclear Energy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.08.25
|Ausblick: Nano Nuclear Energy zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.07.25
|Erste Schätzungen: Nano Nuclear Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Nano Nuclear Energy Inc. Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nano Nuclear Energy Inc. Registered Shs
|31,92
|3,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zur Wochenmitte schwächer -- DAX überspringt 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich leichter
Während der heimische Aktienmarkt schwächelt, legt der deutsche Leitindex weiter zu. Die Märkte in Fernost wiesen am Mittwoch überwiegend rote Vorzeichen aus.