Why National Beverage Stock Dropped, Then Popped

National Beverage (NASDAQ: FIZZ) stock, which owns the popular LaCroix sparkling water brand, tumbled 6.3% in early trading on the Nasdaq Friday before reversing course and rising. As of 10:30 a.m. ET, National Beverage stock is back in the green -- up 1.4%.

The reason, as you might guess, is earnings. National Beverage reported its fiscal Q1 2027 results last night, and the news wasn't great. Analysts had forecast National Beverage to earn $0.59 per share in the quarter, but the most the company could muster up was $0.50.

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