National Energy Services Aktie
WKN DE: A14WT5 / ISIN: US63581T1016
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16.03.2026 23:16:08
Why National Energy Services Reunited Stock Soared Nearly 8% Higher Today
A set of deals from international clients was imbuing National Energy Services Reunited (NASDAQ: NESR) stock with plenty of energy on Monday. Investors eagerly piled into the company's shares on the news, and with that, the oilfield services specialist closed the trading session nearly 8% higher.Well before market open that day, NESR announced that it had secured several contracts for cementing work with clients in Kuwait and North Africa. The company did not identify any of the customers, although the major ones in the region are national oil companies. It also did not get more specific with geography. It did say that the new deals are collectively worth around $300 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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