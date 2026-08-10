Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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10.08.2026 21:43:55
Why National Energy Stock Climbed to a New All-Time High Today
Shares of National Energy Services Reunited (NASDAQ: NESR) surged to a record high on Monday after the oil and gas field operator reported a massive increase in profits.Image source: Getty Images.NESR's second-quarter revenue jumped 59% year over year to $521 million, driven by higher demand for its hydraulic fracturing and well testing services. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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