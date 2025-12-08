Flowserve Aktie
WKN: 864999 / ISIN: US34354P1057
|
08.12.2025 14:23:31
Why Nearly $400 Million Has Poured Into Flowserve Stock — Is the Manufacturer a Buy?
New York City-based D1 Capital Partners reported a major increase in its holding of Flowserve (NYSE:FLS), buying nearly 5.8 million shares in the third quarter and seeing an estimated $309.2 million position value change, according to a November 14 SEC filing.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated November 14, D1 Capital Partners substantially increased its stake in Flowserve during the third quarter. The fund added nearly 5.8 million shares, bringing its total to about 7.5 million shares as of September 30. The position was valued at $397.5 million at quarter-end.The fund's Flowserve stake now represents 4.6% of its $8.7 billion in reportable U.S. equity holdings.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
