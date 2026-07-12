Nebius Aktie

Nebius für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522

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12.07.2026 14:20:00

Why Nebius Rocketed 230% in the First Half of 2026

Shares of European AI neocloud Nebius Group N.V. (NASDAQ: NBIS) rallied 229.9% in the first half of 2026, according to data from S&P Global Market Intelligence.It was a stellar first half of the year for most hardware and semiconductor stocks involved with artificial intelligence build-out. However, Nebius outperformed all of the other AI "neoclouds" due to its strong execution, large contract wins, and new AI-related acquisitions.Oh, and the investment by Nvidia (NASDAQ: NVDA) in the company didn't hurt either.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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