Why Nebius Stock Fell 26% in a Month, and What It Means for Investors

Nebius Group (NASDAQ: NBIS) has lost roughly one-quarter of its value in a month, rattling investors who had been betting on the explosive growth of artificial intelligence (AI) to support the neocloud's business.

The stock decline reflects more than a change in sentiment toward one company. Investors are questioning whether specialized AI cloud providers will be able to generate attractive returns from the enormous sums they are spending to expand their data center footprints.

For long-term investors, the sell-off offers an opportunity to reassess Nebius. The critical question is whether the company can turn surging demand for AI computing power into a sustainably profitable business without putting too much pressure on its finances.

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