Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
02.06.2026 02:19:28
Why Nebius Stock Soared to a New All-Time High Today
Shares of Nebius Group (NASDAQ: NBIS) climbed to a record high on Monday after Nvidia CEO Jensen Huang spoke highly about the neocloud.Image source: Getty Images. During his keynote address at the COMPUTEX technology trade show in Taiwan, Huang lauded Nebius as one of a select group of "world-class AI clouds." "Recently we worked with Nebius, and again, they're growing incredibly fast," Huang said.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Nebius
28.05.26
|Nebius to present at BofA Global Technology conference (EQS Group)
28.05.26
|KI-Wunder Nebius-Aktie: Kursexplosion - jetzt noch einsteigen? (finanzen.at)
25.05.26
|RTS-Papier Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nebius von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
20.05.26
|Nebius and Bloom Energy partner to power AI infrastructure build-out (EQS Group)
18.05.26
|RTS-Titel Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nebius von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
13.05.26
|Nebius überrascht positiv: Starke Zahlen treiben die Aktie an (finanzen.at)
12.05.26
|Nebius welcomes Clarifai’s core team and licenses inference IP to strengthen Nebius Token Factory (EQS Group)
12.05.26
|Nebius breaks ground on gigawatt-scale AI factory in Independence, Missouri (EQS Group)