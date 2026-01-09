Neogen Aktie
WKN: 883297 / ISIN: US6404911066
|
09.01.2026 01:04:33
Why Neogen Stock Blasted More Than 31% Higher Today
The stock of healthcare company Neogen (NASDAQ: NEOG) was the very picture of financial health on Thursday, as its share price ballooned by over 31% that trading session. Investors were clearly impressed by the quarterly earnings report published in the morning by the company. For its second quarter of fiscal 2026, Neogen's top line sank by almost 3% year-over-year to land at $224.7 million. The food and animal safety company's net income not according to generally accepted accounting principles (GAAP) also declined, although not to a worrying degree, to $22.6 million ($0.10 per share) from the year-ago profit of $24.4 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Neogen Corp.
|
18:01
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite mit Gewinnen (finanzen.at)
|
16:01
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
08.01.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
08.01.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
08.01.26
|Schwache Performance in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
08.01.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Neogen-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Neogen-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
08.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
07.01.26