Neogen Aktie

Neogen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 883297 / ISIN: US6404911066

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.01.2026 01:04:33

Why Neogen Stock Blasted More Than 31% Higher Today

The stock of healthcare company Neogen (NASDAQ: NEOG) was the very picture of financial health on Thursday, as its share price ballooned by over 31% that trading session. Investors were clearly impressed by the quarterly earnings report published in the morning by the company. For its second quarter of fiscal 2026, Neogen's top line sank by almost 3% year-over-year to land at $224.7 million. The food and animal safety company's net income not according to generally accepted accounting principles (GAAP) also declined, although not to a worrying degree, to $22.6 million ($0.10 per share) from the year-ago profit of $24.4 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Neogen Corp.

mehr Nachrichten