Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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03.09.2026 12:27:06
Why Netflix Stock Gained 13% in August
Netflix (NASDAQ: NFLX) stock jumped 13% in August, according to data provided by S&P Global Market Intelligence. After sliding for most of the year and hitting a 52-week low after its earnings report in July, it looks like investors thought it was oversold and ripe for buying.Netflix has dealt with many changes in its industry over its many years of operation, and it has always succeeded in the face of naysayers. Its game-changing pivot to online streaming from DVD rentals jump-started the entire industry, and it has gone through many transformations, including creating its own content, moving into gaming, and launching an ad-supported tier. Analysts have predicted its demise many times in the past, so keep that in mind when considering that its stock has been slumping.Image source: Netflix.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Netflix Inc.
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01.09.26
|Trump-Doku bei Netflix - Aktie mit Verlusten (dpa-AFX)
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31.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Netflix von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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28.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
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28.08.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 liegt mittags im Minus (finanzen.at)
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28.08.26
|Can Netflix remake Jersey Shore — and its property market? (Financial Times)
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28.08.26
|dailyAktien: Netflix – Unterbewertet im Abwärtstrend (NewsTool)
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28.08.26
|dailyAktien: Netflix – Unterbewertet im Abwärtstrend (NewsTool)
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27.08.26
|Grantham setzt neue Akzente: GMO verkauft Berkshire und kauft Netflix (finanzen.at)
Analysen zu Netflix Inc.
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|20.07.26
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|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
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|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
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|09.07.26
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|Bernstein Research
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
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|21.01.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
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|Netflix Inc.
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