Netflix Aktie

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WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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03.09.2026 12:27:06

Why Netflix Stock Gained 13% in August

Netflix (NASDAQ: NFLX) stock jumped 13% in August, according to data provided by S&P Global Market Intelligence. After sliding for most of the year and hitting a 52-week low after its earnings report in July, it looks like investors thought it was oversold and ripe for buying.Netflix has dealt with many changes in its industry over its many years of operation, and it has always succeeded in the face of naysayers. Its game-changing pivot to online streaming from DVD rentals jump-started the entire industry, and it has gone through many transformations, including creating its own content, moving into gaming, and launching an ad-supported tier. Analysts have predicted its demise many times in the past, so keep that in mind when considering that its stock has been slumping.Image source: Netflix.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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ATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street werden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
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