22.01.2026 10:35:00

Why Netflix Stock Is Down 38% From Its All-Time High

Netflix (NASDAQ: NFLX) is one of the world's most popular streaming platforms, with more than 325 million paid memberships across 190 countries. More than just a technology stock, Netflix has become a creator of its own hit shows and franchises like Stranger Things and KPop Demon Hunters.But since June 30, when it closed at $133.91, Netflix stock has tumbled by about 38%. What's driving the slide in Netflix's share price, and can this global entertainment platform bounce back?Netflix stock began to come under pressure in July 2025 due to valuation concerns. The company is also facing stiff competition for viewers. According to Nielsen data, YouTube ranked first in the Nielsen Media Distributor Gauge report for July 2025, capturing 13.4% of all TV watch time. Netflix ranked third, with only 8.8%. That was the sixth straight month that Alphabet-owned YouTube had the lead in total TV watch time, according to Nielsen. And it took the top spot among distributors not from Netflix, but from Disney. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
