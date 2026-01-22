Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
22.01.2026 10:35:00
Why Netflix Stock Is Down 38% From Its All-Time High
Netflix (NASDAQ: NFLX) is one of the world's most popular streaming platforms, with more than 325 million paid memberships across 190 countries. More than just a technology stock, Netflix has become a creator of its own hit shows and franchises like Stranger Things and KPop Demon Hunters.But since June 30, when it closed at $133.91, Netflix stock has tumbled by about 38%. What's driving the slide in Netflix's share price, and can this global entertainment platform bounce back?Netflix stock began to come under pressure in July 2025 due to valuation concerns. The company is also facing stiff competition for viewers. According to Nielsen data, YouTube ranked first in the Nielsen Media Distributor Gauge report for July 2025, capturing 13.4% of all TV watch time. Netflix ranked third, with only 8.8%. That was the sixth straight month that Alphabet-owned YouTube had the lead in total TV watch time, according to Nielsen. And it took the top spot among distributors not from Netflix, but from Disney. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
06:00
|Netflix says Paramount bid ‘doesn’t pass sniff test’ as Warner battle intensifies (Financial Times)
|
21.01.26
|Netflix-Aktie reagiert dennoch mit starken Verlusten auf Gewinnsprung (finanzen.at)
|
21.01.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 am Mittwochnachmittag fester (finanzen.at)
|
21.01.26
|Starker Wochentag in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite steigen (finanzen.at)
|
21.01.26
|Gewinne in New York: S&P 500 mittags fester (finanzen.at)
|
21.01.26
|AKTIE IM FOKUS 2: Netflix dämmen Verluste etwas ein - Enttäuschender Ausblick (dpa-AFX)
|
21.01.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Start des Mittwochshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
21.01.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Netflix Inc.
|22.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26