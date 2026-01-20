Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
20.01.2026 23:29:07
Why Netflix Stock Is Plunging in After-Hours Trading
Starting the shortened trading week on an inauspicious note, Netflix (NASDAQ: NFLX) stock dipped lower during regular trading hours today. And the stock is logging an even steeper decline after the bell. Netflix reported fourth-quarter 2025 financial results and other news, and investors aren't happy.As of 5:25 p.m., shares of the streaming service are down 4.9% from their closing price of $87.26 during today's regular market session.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
21.01.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 am Mittwochnachmittag fester (finanzen.at)
|
21.01.26
|Starker Wochentag in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite steigen (finanzen.at)
|
21.01.26