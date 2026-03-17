Walking Aktie
WKN DE: A0QZ4B / ISIN: US9320361069
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17.03.2026 15:30:00
Why Netflix Stock Is Rallying After Walking Away From Warner Bros.
An acquisition can transform a company dramatically, sometimes for better or worse. While it can lead to more growth opportunities, it can also create complexity, add cost, and saddle the business with debt along the way. When it comes to Netflix (NASDAQ: NFLX) and its recent acquisition efforts to acquire key assets from Warner Bros. Discovery, investors appeared to be convinced that the deal was a bad one. The stock was falling amid efforts to acquire assets it believed would enhance its long-term growth prospects. And when the company eventually gave up, paving the way for Paramount Skydance to acquire Warner Bros. Discovery, Netflix's stock proceeded to rally.Here's why investors likely weren't thrilled with the deal, and why the streaming stock is a more attractive buy today.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Netflix Inc.
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