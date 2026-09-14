Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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14.09.2026 22:46:30
Why Netflix Stock Rallied Today
Shares of Netflix (NASDAQ: NFLX) charged sharply higher on Tuesday, surging as much as 4.7%. By the time the market closed, the stock was still up 3.8%.
The catalyst that propelled the streaming pioneer higher was bullish commentary from a Wall Street analyst.
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|JP Morgan Chase & Co.
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|09.07.26
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|Netflix Equal Weight
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|Netflix Inc.
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