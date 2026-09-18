Netskop a Aktie
WKN DE: A41FLH / ISIN: US64119N6085
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19.09.2026 01:55:38
Why Netskope Stock Crushed it This Week
Riding a wave of improving sentiment on cybersecurity stocks and bolstered by a bullish new analyst take, data security specialist Netskope (NASDAQ: NTSK) was a winning stock this week. According to data compiled by S&P Global Market Intelligence, its share price rose by nearly 19% over the period.
The tech sector was rocked this week by warnings from several very high-profile figures directly involved in artificial intelligence (AI) development. Perhaps most notably Dario Amodei, CEO of Anthropic (developer of the popular Claude model) proposed slowing down the feverish pace of AI advancement so as to ensure it's safe.
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19.05.26
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Analysen zu Netskope Inc Registered Shs -A-
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|Netskope Inc Registered Shs -A-
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