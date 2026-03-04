NeuroPace Aktie
WKN DE: A3CM06 / ISIN: US6412881053
|
04.03.2026 21:24:16
Why NeuroPace Stock Was Inching Higher on Wednesday
Medical device company NeuroPace (NASDAQ: NPCE) was showing signs of life on the stock market Wednesday. In late-session trading, the company's shares were slightly in positive territory with a nearly 1% rise. This was largely a reaction to its latest earnings release, published after market close on Tuesday.That release covered NeuroPace's fourth-quarter and full-year 2025 performance; in the fourth quarter, the company reported revenue of $26.6 million. That was a robust (24%) improvement over the same quarter of 2024. The medical device specialist also managed to narrow its net loss under generally accepted accounting principles (GAAP) to $2.7 million ($0.08 per share) from the year-ago deficit of almost $5.3 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NeuroPace Inc Registered Shs
|
02.03.26
|Ausblick: NeuroPace präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: NeuroPace zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu NeuroPace Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NeuroPace Inc Registered Shs
|13,95
|0,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX im Plus -- DAX fällt zurück -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt notiert am Donnerstag höher. Der deutsche Leitindex gibt seine Gewinne im Handelsverlauf wieder ab. An den Börsen in Fernost dominierten die positiven Vorzeichen.