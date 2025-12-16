Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
16.12.2025 21:04:09
Why New AI IPO Stock Fermi Is Rebounding After Plunging Over 40% in 2 Days
Fermi (NASDAQ: FRMI) is perhaps among the few artificial intelligence (AI) stocks you'd not have heard about until its recent wild price swings. The stock soared 17.2% at its highest point in trading on Tuesday, but that's after a 44% plunge over the previous two trading days. Is this a dead cat bounce or an opportunity to buy Fermi before it's too late?Image source: Getty Images.Fermi is building what it claims will be the world's largest next-generation private power grid with an 11-gigawatt capacity. Its Project Matador campus in Texas will integrate a mix of natural gas, nuclear energy, solar power, and battery storage to deliver on-site power to hyperscalers, supporting the voracious power needs of AI data centers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ai Holdings Corpmehr Nachrichten
Analysen zu Ai Holdings Corpmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 740,00
|-2,11%