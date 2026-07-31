Newell Brands Aktie

Newell Brands für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860036 / ISIN: US6512291062

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31.07.2026 18:11:21

Why Newell Brands Stock Jumped 39% on Friday Morning

Shares of Newell Brands (NASDAQ: NWL) soared as much as 38.7% on Friday morning after the consumer-products company reported second-quarter results. The gain had cooled to 10.5% by 11:28 a.m. ET, but the report still gave shareholders plenty to think about.Image source: Getty Images.Newell reported adjusted earnings of $0.42 per share against the $0.19 Wall Street had penciled in. Revenue climbed 3% to $2.0 billion, delivering the company's first sales growth in over four years.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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