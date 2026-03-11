Newmont Corporation Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh Aktie
WKN DE: A3EWLY / ISIN: AU0000297962
|
11.03.2026 17:11:25
Why Newmont Corporation Stock Dropped Again Today
Why Newmont Corporation Stock Dropped Again Today

Newmont Corporation (NYSE: NEM) stock declined 3.2% through 11:30 a.m. ET Wednesday as gold prices took another turn for the worse. This morning, the U.S. Bureau of Labor Statistics reported the Consumer Price Index (CPI) rose 2.4% for a second straight month in February. These two things are connected.
Analysen zu Newmont Corporation Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh
Aktien in diesem Artikel
