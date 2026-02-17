Newmont Corporation Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh Aktie
WKN DE: A3EWLY / ISIN: AU0000297962
|
17.02.2026 16:39:47
Why Newmont Corporation Stock Dropped Today
Up one day and down the next, Newmont Corporation (NYSE: NEM) stock must be frustrating for investors -- but it's actually pretty easy to explain.Newmont Mining mines gold (also mines copper, silver, zinc, and lead). When the price of gold rises, Newmont stock tends to rise; when the price of gold falls, Newmont stock tends to fall. Today, gold prices are falling, and Newmont stock is following them down: 5.5% as of 10:30 a.m. ET Tuesday.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool

