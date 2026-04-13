Newmont Corporation Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh Aktie
WKN DE: A3EWLY / ISIN: AU0000297962
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13.04.2026 17:04:44
Why Newmont Corporation Stock Dropped Today
A 1% decline in gold prices cost Newmont Corporation (NYSE: NEM) stock a 3% decline in stock price this morning, as shares reacted to the latest news from the Persian Gulf -- and its implications for both gold prices and the profits of gold miners.The news also derailed a three-week trend of rising share prices for Newmont stock.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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