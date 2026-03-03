Newmont Corporation Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh Aktie
WKN DE: A3EWLY / ISIN: AU0000297962
|
03.03.2026 19:13:35
Why Newmont Corporation Stock Just Dropped
Newmont Corporation (NYSE: NEM) stock tumbled 7.3% through noon ET Tuesday on a confluence of confusing factors. As you've probably heard, there's war in the Mideast. Ordinarily, investors flee to gold and silver as safe havens in troubled times, and at first, that's what seemed to be happening this time, too.Problem is, gold and silver prices decided to tank today, and they're taking the stock price of this gold miner down with them. (Newmont also mines silver.)Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
