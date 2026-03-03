Newmont Corporation Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh Aktie

Newmont Corporation Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EWLY / ISIN: AU0000297962

03.03.2026 19:13:35

Why Newmont Corporation Stock Just Dropped

Newmont Corporation (NYSE: NEM) stock tumbled 7.3% through noon ET Tuesday on a confluence of confusing factors. As you've probably heard, there's war in the Mideast. Ordinarily, investors flee to gold and silver as safe havens in troubled times, and at first, that's what seemed to be happening this time, too.Problem is, gold and silver prices decided to tank today, and they're taking the stock price of this gold miner down with them. (Newmont also mines silver.)Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
