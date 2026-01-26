Newmont Corporation Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh Aktie
WKN DE: A3EWLY / ISIN: AU0000297962
|
26.01.2026 17:52:06
Why Newmont Corporation Stock Just Popped
Newmont Corporation (NYSE: NEM) stock jumped 2.6% through 11:35 a.m. ET Monday after investment bank Scotiabank raised its price target on the mining stock a whopping 33%, to $152 per share, with an outperform rating (i.e., buy). Image source: Getty Images.Gold prices surged past the $5,000 mark this morning, hitting $5,070.70 per ounce at last report. The price of this shiny metal is up more than 83% over the past year -- and indeed, up more than 17% just so far this year!Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Newmont Corporation Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh
|
22.10.25
|Ausblick: Newmont vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: Newmont stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Newmont Corporation Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt stabil -- DAX beendet Handel etwas höher -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt fiel am Montag zum Handelsschluss an die Nulllinie zurück. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich etwas höher. An der Wall Street geht es nach oben. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.