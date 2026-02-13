Newmont Corporation Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh Aktie

Newmont Corporation Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EWLY / ISIN: AU0000297962

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.02.2026 16:36:09

Why Newmont Corporation Stock Popped Today

After four straight days of gains, Newmont Corporation (NYSE: NEM) stock took a breather yesterday, falling 5% -- then perked right back up!In morning trading, 10:15 a.m. ET Friday, shares of the gold miner (which also mines copper, silver, zinc, and lead) are up 5% -- not quite back where they were on Wednesday, but close.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Newmont Corporation Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh

mehr Nachrichten