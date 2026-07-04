Newmont Corporation Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh Aktie
WKN DE: A3EWLY / ISIN: AU0000297962
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04.07.2026 19:03:57
Why Newmont Stock Collapsed in June, And What to Expect Next
Investors went from pricing in record cash flows for Newmont (NYSE: NEM) to panicking over cooling gold prices amid falling production and rising costs. This sudden shift in sentiment triggered a 14.9% drop in June in Newmont's share price, according to data provided by S&P Global Market Intelligence. That single bad month erased early momentum, leaving the gold stock up only 10% in the first half of 2026.Is Newmont headed even lower, or is this a prime opportunity to buy one of the finest gold stocks on the dip?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Newmont Corporation Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh
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22.04.26
|Ausblick: Newmont zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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08.04.26
|Erste Schätzungen: Newmont stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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18.02.26
|Ausblick: Newmont präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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04.02.26
|Erste Schätzungen: Newmont legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)