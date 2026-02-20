Newmont Corporation Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh Aktie

WKN DE: A3EWLY / ISIN: AU0000297962

20.02.2026 21:01:50

Why Newmont Stock Dropped on Friday

Why Newmont Stock Dropped on Friday

Newmont Corporation (NYSE: NEM) is the world's largest gold mining company. With the price of gold surging in recent months, you'd expect Newmont to deliver blowout numbers. That's exactly what's happened. Newmont's fourth-quarter and full-year 2025 numbers, released on Feb. 19 after market close, have crushed estimates.Why is the gold stock then falling today, losing 5.4% at its lowest point in trading through 2 p.m. ET Friday?
