Newmont Corporation Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh Aktie
WKN DE: A3EWLY / ISIN: AU0000297962
|
20.02.2026 21:01:50
Why Newmont Stock Dropped on Friday
Newmont Corporation (NYSE: NEM) is the world's largest gold mining company. With the price of gold surging in recent months, you'd expect Newmont to deliver blowout numbers. That's exactly what's happened. Newmont's fourth-quarter and full-year 2025 numbers, released on Feb. 19 after market close, have crushed estimates.Why is the gold stock then falling today, losing 5.4% at its lowest point in trading through 2 p.m. ET Friday?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
