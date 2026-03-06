Newmont Corporation Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh Aktie
WKN DE: A3EWLY / ISIN: AU0000297962
|
06.03.2026 17:20:27
Why Newmont Stock Dropped Over 10% This Week
Barely a week after posting record numbers for 2025, shares of Newmont (NYSE: NEM) are getting punished. The gold stock plunged this week, dropping 13% at its lowest point in trading through 11 a.m. ET Friday.You'd expect the price of gold, a "safe haven" asset, to rise amid the ongoing conflict in the Middle East. Instead, gold has fallen this week, pulling Newmont shares along with it. Here's what you need to know.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
