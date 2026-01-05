Newmont Corporation Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh Aktie
WKN DE: A3EWLY / ISIN: AU0000297962
|
05.01.2026 19:22:30
Why Newmont Stock Is Jumping Higher Today
Starting the first full week of trading in 2026, both the S&P 500 and the Dow Jones Industrial Average are off to bullish beginnings today. Similarly, the price of gold is also rising higher today, leading investors to dig further into mining stocks such as precious producer Newmont (NYSE: NEM).As of 1:16 p.m. ET, shares of Newmont are up 2.4%, retreating slightly from their earlier climb of 4.6%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Newmont Corporation Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh
