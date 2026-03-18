Newmont Corporation Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh Aktie
WKN DE: A3EWLY / ISIN: AU0000297962
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18.03.2026 17:40:43
Why Newmont Stock Is Tumbling Today
Gold stocks continue to sell off in March. Shares of the world's largest gold mining company, Newmont Corporation (NYSE: NEM) fell nearly 5% in early morning trade today, extending its March losses to 18% through 11:40 a.m. ET Wednesday.Is this an opportunity to buy?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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