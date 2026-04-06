NEWSMA b Aktie
WKN DE: A413D6 / ISIN: US65250K1051
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06.04.2026 12:05:00
Why Newsmax Stock Sank 12.3% Last Month But Is Soaring in April
Newsmax (NYSE: NMAX) stock recorded another month of double-digit sell-offs in March's trading. The media company's share price declined 12.3% across the stretch amid a 5.1% decline for the S&P 500 and a 4.8% decline for the Nasdaq Composite. Newsmax stock saw volatility in conjunction with the Iran war and other news. While the company's share price initially climbed following the commencement of the war, it lost some ground as the month progressed and saw a substantial sell-off following the announcement of a new board member and the media specialist's fourth-quarter report. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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