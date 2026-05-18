NextEra Energy Aktie
WKN DE: A1CZ4H / ISIN: US65339F1012
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18.05.2026 17:52:40
Why NextEra Energy Stock Fell 5.4% Today
NextEra Energy (NYSE: NEE) is making a big buyout, and investors appear to be skeptical. NextEra's stock is down by 5.4% at 11:20 a.m. ET, slicing $9.9 billion off the Florida Power & Light parent's market value.The buyer's price drop outweighed the target company's gains today. Dominion Energy (NYSE: D) is up by 9.8%, adding $5.8 billion to its market cap. In other words, NextEra's $66.8 billion Dominion deal reduced the total market value of the two companies by $5.0 billion, or 2%That's not exactly a ringing endorsement from Wall Street as a whole.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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