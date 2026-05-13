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WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037

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14.05.2026 00:37:59

Why Nextpower Stock Rocked the Market Today

Nextpower (NASDAQ: NXT) was providing its investors with some powerful gains on Wednesday. Those folks traded the solar infrastructure company's sock up by over 9% that day. That followed its release of estimates-crushing fiscal fourth quarter results, combined with the announcement of a fresh acquisition.Nextpower would have attracted attention simply for the fact that it booked new revenue and earnings records in the entirety of fiscal 2026. This, despite the fact that the company's fourth quarter top line actually fell, slumping by nearly 5% to $881 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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