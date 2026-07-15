TKO Holdings Aktie
ISIN: US87255H1014
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15.07.2026 19:41:53
Why Nick Khan’s 9,589 Share, $1.8 Million TKO Sale Isn’t a Red Flag for Investors
Nick Khan, a Director at TKO Group Holdings, Inc. (NYSE:TKO), reported a sale of 9,589 shares of Class A Common Stock on July 13, 2026. SEC Form 4 filingTransaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($182.63); post-transaction value based on July 13, 2026, market close ($180.96).TKO Group Holdings represents a substantial player in the global sports and entertainment sector with $5.1 billion in TTM revenue and a market capitalization of $35.3 billion. The company's integrated business model across content creation, live events, sponsorships, and consumer products positions it to capitalize on multiple revenue streams within the entertainment industry. With 4,000 employees and operations spanning approximately 170 countries, TKO maintains significant scale and geographic diversification in a competitive entertainment landscape.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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