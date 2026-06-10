Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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10.06.2026 13:48:00
Why Nike saw its stock downgraded a day before the World Cup’s kickoff
RBC Capital Markets reduced its 12-month price target from $70 to $50.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Nachrichten zu Nike Inc.
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13:04
|ANALYSE-FLASH: RBC senkt Nike auf 'Sector Perform' - Ziel runter auf 50 Dollar (dpa-AFX)
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09.06.26
|Handel in New York: Dow Jones liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
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09.06.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
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09.06.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones in Rot (finanzen.at)
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09.06.26