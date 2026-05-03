Nike Aktie

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WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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03.05.2026 06:30:00

Why Nike Stock Lost 16% in April

Shares of Nike (NYSE: NKE) were among the losers again last month, even as the broad market surged. The sportswear giant fell sharply at the beginning of the month after reporting a disappointing third-quarter earnings report, and it stayed down for the rest of the month after that, even as the broad market recovered on cooling tensions in the Middle East.According to data from S&P Global Market Intelligence, the stock finished the month down 16%. As you can see from the chart below, the stock fell sharply at the beginning of April and never recovered.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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