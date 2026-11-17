Nike (NYSE:NKE) stock is hopping Tuesday morning, up 2.2% through 10:10 a.m. ET after the shoes and sportswear icon laid out a new five-year strategy -- and a plan to fix a stock that has underperformed the S&P 500 by 50 percentage points over the past year!

Nike calls its plan "Full Stride Ahead," and the goal is to make a giant leap in profitability -- turning around a business that earned just $2.08 per share over the past year, and delivering profits of $3 or even $3.50 per share by 2031.

Image source: Getty Images.

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