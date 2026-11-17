Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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17.11.2026 16:33:47
Why Nike Stock Popped Today
Nike (NYSE:NKE) stock is hopping Tuesday morning, up 2.2% through 10:10 a.m. ET after the shoes and sportswear icon laid out a new five-year strategy -- and a plan to fix a stock that has underperformed the S&P 500 by 50 percentage points over the past year!
Nike calls its plan "Full Stride Ahead," and the goal is to make a giant leap in profitability -- turning around a business that earned just $2.08 per share over the past year, and delivering profits of $3 or even $3.50 per share by 2031.
Image source: Getty Images.
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|Nike Inc (B) Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs -B-
|5 335,00
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|Nike Inc.
|32,51
|-6,65%
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