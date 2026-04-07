Gaming Innovation Group Aktie
WKN: A0EAX6 / ISIN: US4593781051
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07.04.2026 20:28:02
Why Nio Stock Accelerated 23.8% Higher in March
After a bumpy start to 2026, Nio (NYSE: NIO) stock has been driving steadily higher over the past two months. While shares of the electric car manufacturer dipped 7.8% in January, they recovered in February, climbing 3.6%, and accelerated further last month as investors celebrated the company's reporting of strong fourth-quarter 2025 financial results.According to data provided by S&P Global Market Intelligence, shares of Nio rose 23.8% in March.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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