Northrop Grumman Aktie
WKN: 851915 / ISIN: US6668071029
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04.11.2026 16:21:08
Why Northrop Grumman Stock Dropped Today
Well, the Midterm Elections 2026 are over, and a Blue Wave victory has arrived. So what does that mean for Northrop Grumman (NYSE:NOC) stock? Apparently, nothing good.
Shares of the major defense contractor slipped 3.7% through 10:05 a.m. ET Wednesday morning on no Northrop Grumman-specific news at all. No analysts have downgraded the stock (yet). No one's cut any price targets (also yet). But the stock's still down.
So why is that?
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Nachrichten zu Northrop Grumman Corp.
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03.11.26
|S&P 500-Wert Northrop Grumman-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Northrop Grumman-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
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27.10.26
|S&P 500-Titel Northrop Grumman-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Northrop Grumman-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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20.10.26
|Börse New York: S&P 500 bewegt sich mittags im Plus (finanzen.at)
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20.10.26
|S&P 500-Titel Northrop Grumman-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Northrop Grumman von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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20.10.26
|Gewinne in New York: Anleger lassen S&P 500 zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
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20.10.26
|Ausblick: Northrop Grumman legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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16.10.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
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13.10.26
|S&P 500-Wert Northrop Grumman-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Northrop Grumman-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
Analysen zu Northrop Grumman Corp.
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|Northrop Grumman Corp.
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