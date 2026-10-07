NorthWestern CorpShs Aktie
WKN: A0DLGF / ISIN: US6680743050
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08.10.2026 00:56:53
Why NorthWestern Energy Group Stock Soared on Wednesday
In business, having the right partner can make all the difference. That's surely what officials at NorthWestern Energy Group (NASDAQ:NWE) were thinking on Wednesday, as news from a company it's merging with lifted its stock by association. NorthWestern's shares ended the day more than 7% higher.
The company in question is NorthWestern's fellow electric and natural gas utility, Black Hills (NYSE:BKH). Just after market close on Tuesday, Black Hills announced it had signed a series of agreements with Alphabet's (NASDAQ:GOOG)(NASDAQ:GOOGL) Google to supply power to a planned data center in Cheyenne, Wyoming.
Getty Images.
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