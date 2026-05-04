Norwegian Cruise Line Aktie
WKN DE: A1KBL8 / ISIN: BMG667211046
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04.05.2026 16:52:56
Why Norwegian Cruise Line Stock Dropped Today
Norwegian Cruise Line Holdings (NYSE: NCLH) tumbled 8.5% through 10:35 a.m. ET after reporting mixed earnings -- and lousy guidance -- this morning.Heading into the report, Wall Street analysts expected Norwegian to earn $0.15 per share on sales of $2.36 billion. The cruise line stock managed to beat the earnings forecast, earning $0.23, but it hit shoals on sales, coming up just short at $2.33 billion. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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