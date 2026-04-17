LINE Aktie
WKN DE: A2ALYV / ISIN: JP3966750006
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17.04.2026 18:32:06
Why Norwegian Cruise Line Stock Popped on Friday
The Strait of Hormuz is open for business! With the S&P 500 up 1.2% as of 12:15 p.m. ET, investors seem overjoyed -- and none more so than shareholders of Norwegian Cruise Line Holdings (NYSE: NCLH).Norwegian Cruise stock is up 8.1%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Norwegian Cruise Line Ltd
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