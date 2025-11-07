Novo Nordisk Aktie

Novo Nordisk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

07.11.2025 20:10:34

Why Novo Nordisk Stock Is Sinking This Week

The stock price for Danish drugmaker Novo Nordisk (NYSE: NVO) is down more than 8% since last Friday's close. What's going on with this former darling of the global pharmaceutical industry that surged in recent years to become Europe's most valuable company?Well, several things, in fact.On Wednesday (Nov. 5), the maker of popular GLP-1 drugs Ozempic and Wegovy announced third-quarter results, and they did not impress.
Nachrichten zu Novo Nordisk (spons. ADRs)mehr Nachrichten

Analysen zu Novo Nordisk (spons. ADRs)mehr Analysen

Aktien in diesem Artikel

Novo Nordisk 39,38 -1,81% Novo Nordisk
Novo Nordisk (spons. ADRs) 39,30 -2,24% Novo Nordisk (spons. ADRs)

