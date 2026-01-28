Time Aktie
Why Now Is a Great Time to Buy Chewy Stock (CHWY)
There are multiple reasons you might want to invest in shares of Chewy (NYSE: CHWY) stock. A key one, to me, is its valuation. Its recent forward-looking price-to-earnings (P/E) ratio of 24 is well below its five-year average of 73, and the recent price-to-sales ratio of 1.1 is well below the stock's five-year average of 1.4.The stock has not been a phenomenal performer lately, though, with its shares averaging annual losses of 21% over the past five years. Thus, you should be quite confident that it will be growing before you devote your hard-earned dollars to it. Let's take a closer look at why you might -- or might not -- want to invest in Chewy.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
